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إيقاف عدد من المحتجين من معتمدية المكناسي إثر اقتحامهم مقر ولاية سيدي بوزيد

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - تمّ اليوم الثلاثاء ايقاف عدد من المحتجين من معتمدية المكناسي إثر اقتحامهم مقر ولاية سيدي بوزيد بعد خلع أحد الأبواب الرئيسية واعتصامهم ببهو الولاية ورفضهم الخروج رغم تحذيرات أعوان الامن.

وكان عدد من المحتجين قد قدموا من معتمدية المكناسي ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بالتنمية والتشعيل وباستقالة الوالي ورحيله قبل أن يقدموا على اقتحام الولاية.
واضطر رجال الامن إلى اخراج المقتحمين بالقوّة من مقر الولاية ووضعهم داخل سيارات الأمن الأمر الذي تسبب في جروح خفيفة لبعض المحتجين، وقد لاقت هذه العملية استنكار عدد ممن واكبوا هذا التحرك الاحتجاجي والتدخّل الأمني من ممثلي المجتمع المدني ونقابيين الذين طالبوا باستقالة الوالي والحكومة والافراج الفوري عن الموقوفين.

ويشار إلى أن معتمدية المكناسي تشهد منذ أكثر من أسبوعين العديد من التحركات الاحتجاجية وأعلن أيضا عن دخول المنطقة منذ 10 أيام في " عصيان مدني" حسب بلاغ الاتحاد المحلّي للشغل تمّ بموجبه تعطيل نشاط مختلف المؤسسات العمومية الى حين الاستجابة لمطالب المحتجين وهي بالاساس التنمية والتشغيل.



Publié le:2017-01-10 12:16:41

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2 de 2 commentaires pour l'article 136663

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 13h 10m |           
حك راسك و طالب بتنحية الوالى
تخلف جهل حماقة بهومية للاسف
هل انك لما تنحى الوالى تفض المشكل و تشتغل .؟؟؟؟؟
الم تتعضوا بما جرى فى قفصة مع الفسفاط و فى قرقنة مع الغاز و و و
خلى الوالى يخدم على روحو و انت حاول تخدم و تطالب بما هو احسن


يجب الضرب بقوة و من مات فهو مجرم و ليس شهيد
و على الحكومة ان تقول هذا جهارا و على كل اب او ولى او او ان تحمى ابنها قبل ان يموت بالرصاص الحى
و بعدها تاتى الى القصبة مع حمة الهمامى اللذى يتاجر بالمجرمين كما فعل فى سليانة بان حرض على الولاية و قتل الوالى ثم لما اصابهم الرش و هم ضالمون ( وانا من سليانة) غادر و لم ينفعهم

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 13h 06m |           
يجب الضرب بقوة و من مات فهو مجرم و ليس شهيد
و على الحكومة ان تقول هذا جهارا و على كل اب او ولى او او ان تحمى ابنها قبل ان يموت بالرصاص الحى
و بعدها تاتى الى القصبة مع حمة الهمامى اللذى يتاجر بالمجرمين كما فعل فى سليانة بان حرض على الولاية و قتل الوالى ثم لما اصابهم الرش و هم ضالمون ( وانا من سليانة) غادر و لم ينفعهم



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