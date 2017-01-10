إيقاف عدد من المحتجين من معتمدية المكناسي إثر اقتحامهم مقر ولاية سيدي بوزيد

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 12:16:41

- تمّ اليوم الثلاثاء ايقاف عدد من المحتجين من معتمدية المكناسي إثر اقتحامهم مقر ولاية سيدي بوزيد بعد خلع أحد الأبواب الرئيسية واعتصامهم ببهو الولاية ورفضهم الخروج رغم تحذيرات أعوان الامن.وكان عدد من المحتجين قد قدموا من معتمدية المكناسي ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بالتنمية والتشعيل وباستقالة الوالي ورحيله قبل أن يقدموا على اقتحام الولاية.واضطر رجال الامن إلى اخراج المقتحمين بالقوّة من مقر الولاية ووضعهم داخل سيارات الأمن الأمر الذي تسبب في جروح خفيفة لبعض المحتجين، وقد لاقت هذه العملية استنكار عدد ممن واكبوا هذا التحرك الاحتجاجي والتدخّل الأمني من ممثلي المجتمع المدني ونقابيين الذين طالبوا باستقالة الوالي والحكومة والافراج الفوري عن الموقوفين.ويشار إلى أن معتمدية المكناسي تشهد منذ أكثر من أسبوعين العديد من التحركات الاحتجاجية وأعلن أيضا عن دخول المنطقة منذ 10 أيام في " عصيان مدني" حسب بلاغ الاتحاد المحلّي للشغل تمّ بموجبه تعطيل نشاط مختلف المؤسسات العمومية الى حين الاستجابة لمطالب المحتجين وهي بالاساس التنمية والتشغيل.