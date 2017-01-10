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Justice

تاجيل البت في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في القضايا الارهابية اليوم الثلاثاء تأجيل البت في قضية اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي الشهيد محمد البراهمي وصرح رئيس الجلسة القاضي رشاد السبعي انه سيتم لاحقا اعلام هيئات الدفاع بتاريخ الجلسة المقبلة.

وقد حضر الجلسة الاولى المخصصة لهذه القضية عدد كبير من المحامين الى جانب افراد عائلة البراهمي كما تم جلب متهم واحد من مجموع 6 متهمين في هذه القضية وقد سبق انطلاق الجلسة وقفة احتجاجية نفذها افراد عائلة البراهمي وانصار كل من التيار الشعبي (الحزب الذي كان ينتمي اليه البراهمي ) والجبهة الشعبية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس "للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي " يذكر انه تم اغتيال النائب بالمجلس التاسيسي محمد البراهمي يوم 25 جويلية سنة 2013 امام منزله بحي الغزالة بولاية اريانة .




Publié le:2017-01-10 12:12:03

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