توننداكس يرتفع ب38ر0% فى افتتاح معاملات الثلاثاء

وتطورت اسهم الشركة التونسية للتامين واعادة التامين بنسبة 99ر2 بالمائة (60ر132 دينار) تلتها اسهم التجاري للايجار المالي وهيكزابايت بنسبة على التوالي 97ر2 بالمائة (70ر19 دينار) و94ر2 بالمائة (55ر4 دينار).
وفى المقابل تراجعت أسهم اوفيس بلاست بنسبة 94ر2 بالمائة (97ر2 دينار) واسهم السكني وبولينا القابضة بنسب على التوالي 78ر2 بالمائة (84ر3 دينار) و65ر2 بالمائة (60ر6 دينار).
Publié le:2017-01-10 12:06:12
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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