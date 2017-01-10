توننداكس يرتفع ب38ر0% فى افتتاح معاملات الثلاثاء

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 12:06:12

- افتتحت بورصة تونس معاملات، حصة الثلاثاء، فى المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشرها المرجعي بنسبة 38ر0 بالمائة ليبلغ 24ر5578 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 371ر0 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وتطورت اسهم الشركة التونسية للتامين واعادة التامين بنسبة 99ر2 بالمائة (60ر132 دينار) تلتها اسهم التجاري للايجار المالي وهيكزابايت بنسبة على التوالي 97ر2 بالمائة (70ر19 دينار) و94ر2 بالمائة (55ر4 دينار).وفى المقابل تراجعت أسهم اوفيس بلاست بنسبة 94ر2 بالمائة (97ر2 دينار) واسهم السكني وبولينا القابضة بنسب على التوالي 78ر2 بالمائة (84ر3 دينار) و65ر2 بالمائة (60ر6 دينار).