حجز حوالي 80 ألف من العملة التونسية المزيّفة و وإيقاف 3 أفراد متورطين في هذه العملية

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 12:03:44

- تمكنت مساء أمس الاثنين ، وحدات الحرس الوطني بولاية القصرين من ضبط كمية من العملة التونسية المزيفة قدّرت قيمتها بحوالي 80 الف دينار إثر عملية استخباراتية قامت على إثرها الفرق المذكورة ليلة البارحة بمداهمة منزل مشبوه فيه في أحد الاحياء الكائنة بمدينة القصرين وإيقاف ثلاثة أشخاص متورطين في هذه العملية وتتبّع بقية الشبكة وفق ما أفاد به صباح اليوم مراسلة (وات) مصدر أمني مطلع بإقليم الحرس الوطني بالقصرين.وذكر ذات المصدر أن الوحدات المذكورة تمكنت خلال نفس العملية من حجز التجهيزات والأدوات المعدة لتزييف العملة منها ، آلة "سكانار" وآلة قص و3 قطع معدنية تستعمل للطباعة التقليدية للقطع النقدية وعلبة ألوان ، فضلا عن حجز 11 علبة أوراق تستعمل في لفّ سجائر المخدرات وثلاثة عشرة قرصا مضغوطا وعملة أثرية وبعض القطع الاثرية ، التي رجّح المصدر الأمني أن تكون مزيّفة ، مبرزا أنه سيتم عرضها على المختصين في الاثار .وأكد أنه يجري حاليا العمل على تتبع بقية عناصر الشبكة المتورطين في هذه العملية وإيقافها واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها ، مشيرا في ذات السياق أن الوحدات الأمنية بالجهة تعمل بشكل متواصل ودون انقطاع بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والحفاظ على الامن العام، حسب قوله.