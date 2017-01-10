حجز حوالي 80 ألف من العملة التونسية المزيّفة و وإيقاف 3 أفراد متورطين في هذه العملية

وذكر ذات المصدر أن الوحدات المذكورة تمكنت خلال نفس العملية من حجز التجهيزات والأدوات المعدة لتزييف العملة منها ، آلة "سكانار" وآلة قص و3 قطع معدنية تستعمل للطباعة التقليدية للقطع النقدية وعلبة ألوان ، فضلا عن حجز 11 علبة أوراق تستعمل في لفّ سجائر المخدرات وثلاثة عشرة قرصا مضغوطا وعملة أثرية وبعض القطع الاثرية ، التي رجّح المصدر الأمني أن تكون مزيّفة ، مبرزا أنه سيتم عرضها على المختصين في الاثار .
وأكد أنه يجري حاليا العمل على تتبع بقية عناصر الشبكة المتورطين في هذه العملية وإيقافها واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها ، مشيرا في ذات السياق أن الوحدات الأمنية بالجهة تعمل بشكل متواصل ودون انقطاع بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والحفاظ على الامن العام، حسب قوله.
Publié le:2017-01-10 12:03:44
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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