ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يأذن بفتح بحث في اعتداء طال مكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 10:46:55

- أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الاثنين بفتح بحث في الاعتداء الذي تعرض له مكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 جانفي الجاري والمتمثل في كتابة بعض العبارات التي تضمنت تهديدا لرئيس الفرع وذلك بعد أن قرّر إحالة خمسة محامين على عدم المباشرة وإحالة ثلاثة آخرين على مجلس التأديب بتهمة السمسرة وجلب حرفاء بطرق غير قانونية وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي لمراسل (وات).وأدان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في بيان له يوم أمس التهديد الذي تعرض له رئيس الفرع واصفا ذلك بالممارسات الإجرامية كما دعا المجلس المحامين بالجهة إلى اجتماع طارئ من المنتظر عقده اليوم بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية للنظر في تداعيات ما تعرّض له رئيس الفرع من تهديد.