Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - 7allifni  
Justice

ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يأذن بفتح بحث في اعتداء طال مكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الاثنين بفتح بحث في الاعتداء الذي تعرض له مكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 جانفي الجاري والمتمثل في كتابة بعض العبارات التي تضمنت تهديدا لرئيس الفرع وذلك بعد أن قرّر إحالة خمسة محامين على عدم المباشرة وإحالة ثلاثة آخرين على مجلس التأديب بتهمة السمسرة وجلب حرفاء بطرق غير قانونية وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي لمراسل (وات).

وأدان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في بيان له يوم أمس التهديد الذي تعرض له رئيس الفرع واصفا ذلك بالممارسات الإجرامية كما دعا المجلس المحامين بالجهة إلى اجتماع طارئ من المنتظر عقده اليوم بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية للنظر في تداعيات ما تعرّض له رئيس الفرع من تهديد.



Publié le:2017-01-10 10:46:55

cadre-076987f7d978eefa2ad3f5b66cecd9f5-2017-01-10 10:46:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136653



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,3

  • (06/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,46708 DT        1$ =2,33205 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/01)   976,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136653 755|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires