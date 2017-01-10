تونس: 11 شحنة بحرية لتأمين التزويد بالغاز المسال

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 10:44:11

- اتخذت رئاسة الحكومة، اجراءات استثنائية لتـأمين حاجيات الاستهلاك من غاز البترول المسال خلال الفترة الشتوية والمقدرة ب57000 طن بالنسبة لشهر جانفى الحالي بهدف مجابهة موجة البرد والمقدرة .وأفادت رئاسة الحكومة، فى بلاغ اصدرته، الثلاثاء، انه سيتم تامين هذه الحاجيات بالاعتماد على الانتاج الوطني المرتقب في حدود 14 الف طن فيما يتم تأمين الكمية الباقية والمقدرة ب43 الف طن من خلال 11 شحنة بحرية على ثلاث موانئ (4 منها منجزة و2 مؤكدة و5 متعاقد بشانها ومبرمجة).كما تم على مستوى التعليب، الشروع فى تنفيذ برنامج عمل استثنائي يؤمن طاقة قصوى ب150 ألف قارورة يومية بكل من بنزرت ورادس وقابس وهو ما يكفي كافة الاحتياجات.