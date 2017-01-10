وزارة الوظيفة العمومية: سيتم الانتهاء من تسوية وضعية الدفعتين الرابعة والخامسة من المتربصين ضمن الالية 16 قبل موفي السنة الجارية

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 07:37:11

- أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه في إطار تنفيذ تعهدات الحكومة بتسوية الوضعية الادارية للمتربصين ضمن الالية 16 على خمس دفعات بداية من سنة 2014 سيتم الانتهاء من تسوية الدفعات المتبقية أي الدفعة الرابعة والخامسة قبل موفى سنة 2017 .يذكر أن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، كان أدلى بتصريح يوم الجمعة الماضي في القصرين، على هامش افتتاح تظاهرة يوم الشهيد، أكد فيه بأنه ستتم تسوية وضعية كافة العاملين في اطار منظومة الالية ستة عشر (16) قبل موفى سنة 2017 .كما أعلن بأنه ستقع دراسة عملية إدماج العاملين في اطار الالية 20 قريبا، موضحا بخصوص العاملين في اطار منظومة الحضائر، بأنه تمت تسوية وضعية العملة المنتدبين قبل سنة 2011 ، داعيا العملة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد بولاية القصرين إلى مده في اقرب الاجال بملفاتهم لتسويتها "فورا" وفق تعبيره.