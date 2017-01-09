إعداد التقرير الدوري حول حقوق الإنسان في تونس محور لقاء بين مهدي بن غربية وعبد الوهاب الهاني

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 21:20:48

- مثلت الإستعدادات الجارية، لإعداد تقرير تونس حول حقوق الإنسان، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، محور لقاء جمع اليوم اللإثنين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بعبد الوهاب الهاني عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بمقر الوزارة.وتم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، التباحث حول السبل الكفيلة بإنجاح عرض هذا التقرير الدوري حول حقوق الإنسان في تونس، أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجينيف، خلال شهر ماي القادم.يذكر أنه تم يوم 8 أكتوبر 2015 بالعاصمة السويسرية جنيف، إنتخاب تونس ممثلة في شخص عبد الوهاب الهاني، لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خلال الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.