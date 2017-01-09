إعداد التقرير الدوري حول حقوق الإنسان في تونس محور لقاء بين مهدي بن غربية وعبد الوهاب الهاني

وتم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، التباحث حول السبل الكفيلة بإنجاح عرض هذا التقرير الدوري حول حقوق الإنسان في تونس، أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجينيف، خلال شهر ماي القادم.
يذكر أنه تم يوم 8 أكتوبر 2015 بالعاصمة السويسرية جنيف، إنتخاب تونس ممثلة في شخص عبد الوهاب الهاني، لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خلال الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
Publié le:2017-01-09 21:20:48
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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