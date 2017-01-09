Publié le:2017-01-09 21:14:25
شركة السكك الحديدية تعتمد الحافلات في نقل المسافرين بداية من الثلاثاء
Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - تعلم الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة حرفاءها على خط تونس - القلعة الخصبة، أنّه نظرا لتهاطل الأمطار الكثيف وإرتفاع منسوب المياه على السكة و خاصة على مستوى تقاطع السكة مع الطريق بمنطقة سيدي فتح الله، و حفاظا على سلامة نقل المسافرين مع ضمان سيولة حركة القطارات, فإنه سيقع إبتداء من يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 نقل المسافرين بين محطتي تونس و بئر القصعة بواسطة الحافلات (في الإتجاهين)، على أن يقع مواصلة السفرات بين بئر القصعة و بقية الوجهات بواسطة القطاراتو إذ تعتذر الشركة لحرفائها عن الإزعاج الذي قد يلحقهم جرّاء ذلك فإنها ترجو تفهمهم و ذلك في انتظار استئناف سير القطارات بشكل عادي.
Publié le:2017-01-09 21:14:25
Publié le:2017-01-09 21:14:25
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