الخطوط التونسية: تعذر إنطلاق الرحلة المتجهة لإسطنبول وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 21:03:02

- تبعا لتعطّل الحركة الجوية على مستوى مطار "أتاتورك بأسطنبول" جراء رداءة الأحوال الجوية وكثافة تساقط الثلوج، تعلم الخطوط التونسية أنّه تعذّر انطلاق الرحلة TU 216217 المبرمجة اليوم الإثنين 9 جانفي 2017 على الساعة 5 مساء بتوقيت تونس وأنّه تقرّر تأجيلها إلى يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 كالأتي:الرحلة TU2216 ذهابا: يتوقّع الانطلاق من تونس على الساعة 3 بعد الزوال والوصول إلى اسطنبول على الساعة 19 و35 دق الرحلة TU 2217 إيابا: يتوقعّ الانطلاق من اسطنبول على الساعة 20 و35 دق والوصول إلى تونس على الساعة 21 و25 دقوتؤكّد الشركة من جهة أخرى أنها ستحافظ على نفس رحلاتها ليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 من وإلى اسطنبول حسب البرمجة العادية.للإشارة ،كان عدد من المسافرين القاصدين مدينة الدار البيضاء المغربية عبر رحلة جوية مبرمجة ضمن سلسلة رحلات الخطوط التونسية احتجوا اليوم الإثنين بمطار تونس قرطاج على تأخر رحلتهم دون اعلامهم.وأفادت المكلفة بالاتصال بالشركة سنية الغربي، أن بعض الرحلات تشهد تأخرا في انطلاق مواعيدها وأعربت عن تفهمها لتشكيات الحرفاء بخصوص توفير الاحاطة وقالت ان تأخر رحلة تونس الدار البيضاء ، المبرمجة في حدود الساعة السابعة و55 دقيقة ناجم عن عطب فني أصاب الطائرة، قائلة "بأن تأخر بعض الرحلات يرجع الى حدوث أعطاب أو مرده حدوث التقلبات الجوية".وأوضحت الغربي، أن الناقلة الوطنية تؤمن مختلف رحلاتها عادة في ظروف طيبة وأقرت بوجود ما اعتبرته بالاستثناءات في تأخر بعض الرحلات، مؤكدة خروج الرحلة عشية اليوم من مطار تونس قرطاج باتجاه الدار البيضاء.وأفادت بأن الشركة قامت بابلاغ المسافرين بتأخر موعد الرحلة في المطار، وقالت ان حدوث العطب كان فجئيا بالنسبة إلى الشركة مشيرة الى أن رحلات أخرى للشركة تأخرت ومن بينها رحلة موجهة الى اسطنبول نتيجة حدوث تقلبا جوية أثرت على حركة الطيران .