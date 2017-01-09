الجهيناوي يلتقي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 21:00:27

- إلتقى خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، أليخاندرو ألفارغونزاليز، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس، في إطار جولة تشمل الدول المنخرطة في الحوار السياسي المتوسطي مع الحلف.وتطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى عدد من المسائل المتعلقة بالحوار القائم بين تونس والمنظمة الأطلسية، والتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.ونوه ألفارغونزاليز، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ودور المجتمع المدني في هذا المجال، وبالجهود المبذولة لرفع التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية.وكان ألفارغونزاليز، أجرى قبل ذلك لقاء مع صبري باش طبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، تناول إمكانيات التعاون المتاحة خاصة في مجال التعامل مع الأزمات والتكوين والتدريب.يشار إلى أن التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والوضع بالمنطقة، مثل بدوره محور لقاء دار ظهر اليوم بين وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بمقر الوزارة، بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.