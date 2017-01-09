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Justice

وزير العدل يؤكد حرصه على دفع كل المبادرات الرامية إلى تعزيز متابعة شكاوى التعذيب ورصد مآلاتها

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد وزير العدل، غازي الجريبي، خلال لقائه اليوم الاثنين وفدا ممثلا عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، حرص الحكومة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والتصدي لكل ممارسة مخلة بهذه المبادئ، مجددا في الآن نفسه التعبير عن حرصه على دفع كل المبادرات والآليات التي من شأنها أن تعزز متابعة شكاوى التعذيب ورصد مآلاتها.

كما أبرز الجريبي، وفق بلاغ للوزارة اليوم الإثنين، أنه يتم العمل على الارتقاء بظروف الإيداع بالسجون وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه الوحدات السجنية.
وتم خلال اللقاء تقديم لمحة عن تقرير المنظمة لسنة 2016 الخاص ببرنامج " سند " حول المساعدة القانونية والاجتماعية لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، لاسيما في علاقته بالجانب القانوني وتحليل أسباب ومظاهر الإفلات من العقاب الخاص بحالات التعذيب.
يذكر أن وفد المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضم كلا من نائب رئيس المنظمة ديك مارتي وعضو اللجنة التنفيذية المختار الطريفي ومديرة مكتب المنظمة بتونس غابريال رايتر والمستشار القانوني محمد مزام.




Publié le:2017-01-09 19:28:02

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