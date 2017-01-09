تخصيص حوالي 25 مليون دينار لتحسين البنية الاساسية للطرقات في ولاية قبلي

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 22:06:33

- خصصت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في ميزانيتها للسنة الجارية اعتمادات تناهز 25 مليون دينار لتحسين البنية التحتية للطرقات في ولاية قبلي، وذلك وفق ما أكده، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجهيز محمد منذر الساعي.وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان " هذه الاعتمادات ستخصص لانجاز مشاريع تهيئة وتعبيد وصيانة عدد من الطرقات المرقمة والمسالك بالولاية خلال سنة 2017 وذلك في اطار السعي الى تعزيز البنية التحتية للطرقات و تسهيل تدفق وسائل النقل في اتجاه عدد من التجمعات السكنية خاصة في المناطق الغربية للولاية".وأوضح أن "أهم المشاريع المبرمجة لولاية قبلي ضمن ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2017 تتمثل في تعبيد الطريق الجهوية عدد 210 بالخرسانة الإسفلتية على مسافة 5ر13 كلم انطلاقا من مفترق "بشلي" وصولا الى قرية "البليدات" من معتمدية قبلي الجنوبية باعتمادات تقدر بـ5 ملايين دينار ،الى جانب تدعيم الطريق الجهوية 104 بالخرسانة الإسفلتية وانجاز مشروع التغليف السطحي وشحن الحواشي للطريق الوطنية عدد 20 في اتجاه معتمدية "رجيم معتوق" باعتمادات تتجاوز الـ3 ملايين دينار، فضلا عن تهيئة المسلك الرابط بين قرية "بشني" من معتمدية الفوار في اتجاه معتمدية "رجيم معتوق" مرورا بمفترق "الفرانيق" باعتمادات تناهز مليون و860 الف دينار." وأشار، في هذا الصدد، الى أنه تم اصدار طلب العروض لتدعيم الطريق الرابطة بين قريتي "الجرسين" من معتمدية قبلي الجنوبية و"نويل" من معتمدية دوز الجنوبية بالخرسانة الإسفلتية باعتمادات تناهز الـ 5ر11 ملايين دينار.