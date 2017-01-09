دعوة من الرئيس الكنغولي إلى الرئيس الباجي قايد السبسي لحضور قمة تبحث مساهمة الاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمة في ليبيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 21:04:23

- التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين، نظيره الكنغولي جون كلود غاكوسو، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس دينيس ساسو نغيسو إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، تتضمن دعوة للمشاركة في قمة تحتضنها برازافيل يوم 25 جانفي لبحث مساهمة الاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمة الليبية.كما تطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، إلى واقع العلاقات الثنائية بين تونس وجمهورية الكنغو وسبل الارتقاء بها في كل المجالات.وجدد الجهيناوي التأكيد على دعم تونس ومساندتها لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة في إطار حوار ليبي - ليبي.وذكّر في هذا الإطار بحرص تونس المتواصل على جمع الليبيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي شامل دون التدخل في شؤونهم الداخلية.كما أكد على أهمية دور المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الدفع باتجاه تسوية سلمية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.من جهته أكد الوزير الكنغولي أن القمة التي ستحتضنها بلاده باعتبارها رئيسا للجنة رفيعة المستوى حول ليبيا في الاتحاد الإفريقي، ستخصص لبحث الحلول الكفيلة بإخراج هذا البلد من الأزمة التي تردى فيها، والحد من ارتداداتها السلبية على الوضعين الأمني والاقتصادي في كامل المنطقة وخصوصا دول الجوار.