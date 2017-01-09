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جمهورية جيبوتي تعبر عن رغبتها في االاستئناس بالتجربة التونسية في مجال التامين على المرض

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - التقى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جمهورية جيبوتي، برئاسة المديرة العامة للصندوق هناء فرح أسواه.

وتهدف هذه الزيارة، التي تتواصل إلى غاية يوم 14 جانفي الجاري، إلى الاطلاع على تجربة تونس في مجال الضمان الاجتماعي، خصوصا وأن دولة جيبوتي تسعى إلى إصلاح نظامها للتأمين الشامل على المرض.
وسيتعرف الوفد، خلال هذه الزيارة، على إجراءات المراقبة الطبية لمصاريف العلاج، وعلى البرمجيات المعلوماتية للصندوق، كما سيعاين منظومة العمل بالمراكز الجهوية للصندوق، ومراقبة عملية الدخول إلى المؤسسات الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومراحل العلاج بهذه المؤسسات.
وثمنت هناء فرح اسواه، في لقائها مع وزير الشؤون الاجتماعية، تجربة تونس في مجال الضمان الاجتماعي، معربة عن رغبة بلادها في الاستئناس بهذه التجربة، وبالخبرات التونسية في مجال التامين على المرض والضمان الاجتماعي.
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، من جانبه، خلال هذا اللقاء، مجالات تدخل الوزارة لا سيما في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مؤكدا الحرص على مزيد دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في المجال الاجتماعي.



Publié le:2017-01-09 19:08:07

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