Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Sodefa  
Régions

تواصل موجة البرد في مرتفعات باجة خلال الايام القادمة

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت مصالح الرصد الجوي بباجة بأن موجة البرد التي تجتاح حاليا الجهة ستتواصل خلال الايام القادمة خاصة في المرتفعات حيث لن تتجاوز درجات الحرارة الـ7 درجات ،الى جانب توقع تواصل نزول كميات متفرقة من الامطار خلال اليومين القادمين في كل مناطق الجهة.

من جهته، أوضح المدير الجهوى للتجهيز بباجة على الهذلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، انه تم تخصيص 10 فرق في حالة تأهب للتدخل عند نزول الثلوج او انقطاع الطرقات نتيجة الامطار وتتوزع هذه الفرق على 10 نقاط بمختلف معتمديات ومناطق الولاية، الى جانب تخصيص معدات تتمثل فى جرافات والات "تراكس" وشاحنة لمسح الثلج، بما من شأنه ان يحل أي اشكال يمكن ان تتسبب فيه العوامل المناخية الحالية، حسب تقديره.
يشار الى انه تم تسجيل تهاطل كميات من الامطار تتراوح بين 11 ملمترا بـ"تبرسق" و24 ملمترا بـ"نفزة" بين الساعة 7 من مساء امس الاحد والسابعة من صباح اليوم الاثنين.



Publié le:2017-01-09 18:32:13

cadre-05caaa1ee436331375ed0584a9b7e131-2017-01-09 18:32:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136625



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12946,9

  • (05/01)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43500 DT        1$ =2,25421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/01)   1020,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136625 2270|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires