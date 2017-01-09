تواصل موجة البرد في مرتفعات باجة خلال الايام القادمة

من جهته، أوضح المدير الجهوى للتجهيز بباجة على الهذلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، انه تم تخصيص 10 فرق في حالة تأهب للتدخل عند نزول الثلوج او انقطاع الطرقات نتيجة الامطار وتتوزع هذه الفرق على 10 نقاط بمختلف معتمديات ومناطق الولاية، الى جانب تخصيص معدات تتمثل فى جرافات والات "تراكس" وشاحنة لمسح الثلج، بما من شأنه ان يحل أي اشكال يمكن ان تتسبب فيه العوامل المناخية الحالية، حسب تقديره.
يشار الى انه تم تسجيل تهاطل كميات من الامطار تتراوح بين 11 ملمترا بـ"تبرسق" و24 ملمترا بـ"نفزة" بين الساعة 7 من مساء امس الاحد والسابعة من صباح اليوم الاثنين.
Publié le:2017-01-09 18:32:13
Par:Mahdibey (Tunisia ) Par Mobile
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