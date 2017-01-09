تواصل موجة البرد في مرتفعات باجة خلال الايام القادمة

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 18:32:13

- أفادت مصالح الرصد الجوي بباجة بأن موجة البرد التي تجتاح حاليا الجهة ستتواصل خلال الايام القادمة خاصة في المرتفعات حيث لن تتجاوز درجات الحرارة الـ7 درجات ،الى جانب توقع تواصل نزول كميات متفرقة من الامطار خلال اليومين القادمين في كل مناطق الجهة.من جهته، أوضح المدير الجهوى للتجهيز بباجة على الهذلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، انه تم تخصيص 10 فرق في حالة تأهب للتدخل عند نزول الثلوج او انقطاع الطرقات نتيجة الامطار وتتوزع هذه الفرق على 10 نقاط بمختلف معتمديات ومناطق الولاية، الى جانب تخصيص معدات تتمثل فى جرافات والات "تراكس" وشاحنة لمسح الثلج، بما من شأنه ان يحل أي اشكال يمكن ان تتسبب فيه العوامل المناخية الحالية، حسب تقديره.يشار الى انه تم تسجيل تهاطل كميات من الامطار تتراوح بين 11 ملمترا بـ"تبرسق" و24 ملمترا بـ"نفزة" بين الساعة 7 من مساء امس الاحد والسابعة من صباح اليوم الاثنين.