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Economie

توننداكس يواصل الاثنين نسقا ايجابيا انتهجه طيلة الاسبوع المنقضي

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - واصلت بورصة تونس في اقفال، الاثنين، نسقا ايجابيا انتهجته طيلة الاسبوع المنقضي.
وتقدم توننداكس بنسبة 0،19 بالمائة ليصل الى مستوى 5557،34 نقطة وسط معاملات قدرت قيمتها ب10،153 مليون دينار (م د).
واستحوذت اسهم "ليلا" على اهم حصة من المعاملات خلال نفس الحصة بقيمة 5،902 م د.

وزادت أسعار أسهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4،98 بالمائة (4،840 د) وارتفعت قيمة أسهم مصنع ألواح الخشب بنسبة 4،29 بالمائة (3،400 د).
واقفلت أسهم تامينات "ستار" عند مستوى 128،750 د بعد تطورها بنسبة 3 بالمائة.
وتحسن اداء اسهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 2،90 بالمائة (8،870 د) وانهت اسهم هكزابايت الحصة عند مستوى 2،79 د تبعا لتحسن ادائها بنسبة 4،42 بالمائة.
وفقدت أسهم الشركة التونسية للتجهيز 4،40 بالمائة من قيمتها (9،550 د) وسجلت أسهم سوتيمايل والعقارية وللمساهمات تقلصا بلغت نسبته على التوالي 4،23 بالمائة (2،040 د) و2،95 بالمائة (42،70 د).

وتراجعت، ايضا اسهم الوفاق للايجار المالي وشركة الاستثمار توننفاست بنسبة 2،51 بالمائة (7،350 د) وبنسبة 2,02 بالمائة (9،700 د).

Publié le:2017-01-09 18:27:19

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