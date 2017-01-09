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تونس في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا من جملة البلدان الإفريقية التي لديها أكبر نسبة من مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي "فايس بوك" .
وحددت نسبة تونس بـــ55 بالمائة من مجموع الأشخاص المبحرين على الشبكة الإجتماعية، وجاءت تونس بعد السيشال (56 بالمائة) وذلك حسب تقرير لمؤسسة "ميديانات" .

وإهتم هذا التقرير بسلوك المبحر التونسي على (واب)، وإستعمال الفايس بوك في إفريقيا وتونس، وحسب هذا التقرير الصادر سنة 2016 بمناسبة القمة الإفريقية الرقمية وتم تحيينه يوم الإثنين 9 جانفي 2017، تأتي جزر الموريس في المرتبة الثالثة بنسبة 49 بالمائة وليبيا في المرتبة الرابعة بنسبة 46 بالمائة ، والجزائر في المرتبة الخامسة بنسبة 42 بالمائة.

ويحتل الرأس الأخضر المرتبة السادسة بنسبة 40 بالمائة، و المغرب المرتبة السابعة بنسبة 39 بالمائة، وآلت المرتبة الثامنة لمصر بنسبة 37 بالمائة، والمرتبة التاسعة لبوبوتوسوانا بنسبة 34 بالمائة والمرتبة العاشرة للغابون بنسبة 30 بالمائة.
وحسب هذا التصنيف، ومقارنة بعدد السكان، تكون مصر على رأس القائمة ب33 مليون مستعمل والجزائر ب17 مليون مستعمل، ونيجيريا ب16 مليون مستعمل، وجنوب إفريقيا ب14 مليون مستعمل، والمغرب ب13 مليون مستعمل، وكينيا ب6،2 مليون مستعمل، وتونس ب6،1 مليون مستعمل، وطانزانيا ب4،4 مليون مستعمل، وغانا ب4 ملايين مستعمل، وأنغولا ب3،8 مليون مستعمل.




Publié le:2017-01-09 18:21:31

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