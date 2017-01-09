مفاوضات جارية بين هيئة الحقيقة والكرامة وصخر الماطري

وتهدف هذه المفاوضات، وفق ما أكده الجربوعي لـ"وات" الاثنين، إلى الصلح بين الدولة التونسية ومنوبه، يعود بمقتضاه الماطري الى تونس.
وأوضح ذات المصدر أن فريق الدفاع عن صخر الماطري بصدد تقديم ملفاته ومؤيداته لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مختلف الاتهامات الموجهة له.
وقال إن جلسات الاستماع السرية المستمرة مع صخر الماطري تتم عبر "السكايب"، مبينا أن منوبه يريد التوصل إلى صلح يعود بمقتضاه الى تونس.
وأكد المحامي، أن فريق الدفاع قدم مطلب صلح لهيئة الحقيقة والكرامة منذ جانفي 2016 الفارط، وأنه ينتظر أن تتقدم المفاوضات في اتجاه التوصل الى اتفاق مبدئي بين صخر الماطري والدولة التونسية.
وقال الجربوعي في هذا السياق " ما إن يمضي المكلف العام بنزاعات الدولة الاتفاق المبدئي، ننتظر عودة صخر الماطري إلى تونس".
من جانبه، لم يؤكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ولم ينف، في تصريح لـ"وات"، وجود مفاوضات بين الهيئة وصخر الماطري، مكتفيا بالقول إن "فريق الدفاع عن الماطري قام باستشارة هيئة الحقيقة والكرامة وهناك إجراءات جارية بخصوص الموضوع".
وكان صخر الماطري ظهر أمس الأحد في برنامج "Enquête exclusive" الذي تبثه القناة التلفزيونية الفرنسية M6 ، وصرح بأنه بصدد التفاوض للعودة إلى تونس.
واعتبر الماطري خلال نفس البرنامج أن الأحكام القضائية الصادرة ضده في تونس "غير منصفة له وغير عادلة".
Publié le:2017-01-09 16:14:37
Par:mandhouj (France )
Sur: تونس: 119 مليون دينار كلفة تعويضات الدولة للمتمتعين بالعفو العام