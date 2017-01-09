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Politique

سهام بن سدرين : هذه الحقيقة حول اللقاء المزعوم مع بول بريمر

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - بعد نشر موقع اذاعة شمس اف ام لمقال تحت عنوان "قناة العربية: سهام بن سدرين تنتفض ضد مُقدم برنامج "نقطة نظام" عندما سألها عن لقائها بــ "بريمر" في العراق"، وذلك نقلا عن مقال صادر في الموقع الإلكتروني لقناة العربية،أرسلت هيئة الحقيقة والكرامة حق ردّ جاء فيما يلي نصه:

سهام بن سدرين "لم تنتفض "وهذه الحقيقة حول اللقاء المزعوم مع بول بريمر
على إثر المقال المنشور في موقعكم الالكتروني بتاريخ 6 جانفي 2017 بعنوان "قناة العربية: سهام بن سدرين تنتفض ضد مُقدم برنامج "نقطة نظام" عندما سألها عن لقائها بــ "بريمر" في العراق"، وذلك نقلا عن مقال سابق صادر في الموقع الإلكتروني لقناة العربية،
يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة التأكيد بأنه "لم تنتفض" رئيسة الهيئة حين طرح السؤال المتعلّق باللقاء "المشبوه " مع بول بريمر في برنامج "نقطة نظام" في قناة العربية، بل غاية ما في الأمر أنها قامت بالاستظهار بوثيقة صادرة عن ويكيلكيس لمقدّم البرنامج لنفي هذه الإشاعة التي فبركها نظام المخلوع بن علي قبل الثورة بهدف تشويه رئيسة الهيئة والتشكيك في وطنيتها أمام الرأي العام.

وتتأسف الهيئة لاستغلال المقال لصور غير مناسبة لرئيستها من كواليس لقائها الإعلامي وخارج إطاره وذلك دون إذن صاحبتها ودون علمها.


وتستغلّ رئيسة الهيئة هذه الفرصة لتوضّح حقيقة الادّعاءات السخيفة حيث أكّدت وثيقة مسربّة من ويكليكس تمّ إرسالها بتاريخ 4 جوان 2005 أن سهام بن سدرين ساهمت في برنامج مدني في العراق يهدف لدعم حريّة الصحافة والدفاع عن وسائل الإعلام ضد تضييقات الاحتلال الأمريكي..
وأكّدت هذه الوثيقة ، أن صحف نظام بن علي استغلّت هذا النشاط الحقوقي بتزييف الحقائق حيث أطلق الجهاز الدعائي لنظام المخلوع حملة تشويه منظّمة ضد بن سدرين وذلك لمعارضتها لنظامه الاستبدادي ولوقوفها مع حرية التعبير والصحافة ونشاطاتها كرئيسة للمجلس الوطني للحريّات.

Publié le:2017-01-09 14:37:03

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