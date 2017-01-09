سهام بن سدرين : هذه الحقيقة حول اللقاء المزعوم مع بول بريمر

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات



وأكّدت هذه الوثيقة ، أن صحف نظام بن علي استغلّت هذا النشاط الحقوقي بتزييف الحقائق حيث أطلق الجهاز الدعائي لنظام المخلوع حملة تشويه منظّمة ضد بن سدرين وذلك لمعارضتها لنظامه الاستبدادي ولوقوفها مع حرية التعبير والصحافة ونشاطاتها كرئيسة للمجلس الوطني للحريّات.





Publié le:2017-01-09 14:37:03