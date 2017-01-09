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Politique

تونس تعبر عن ادانتها الشديدة للاعتداء الارهابي الذي استهدف نقطة امنية بمدينة العريش المصرية

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - اعربت تونس عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين أمنيين وافاد بلاغ صادراليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية ان تونس تندد بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وتجدد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لجهود الحكومة المصرية الهادفة إلى مواجهة آفة الإرهاب الهمجي والحفاظ على أمنها وإستقرارها.

يذكر ان مصادر أمنية مصرية افادت ان هجوما ارهابيا استهدف اليوم الاثنين حاجزا لقوات الامن المصرية بمدينة العريش مخلفا 10 قتلى من بينهم 9 قتلى من القوات الامنية و23 جريحا بين مدنيين وعسكريين .



Publié le:2017-01-09 14:07:54

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