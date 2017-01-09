أعوان مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين طالبون رئاسة الحكومة بالتسريع في تفعيل قرار الحاقهم بوزارة التكوين المهني والتشغيل

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 13:41:12

- طالب عدد من موظفي وأعوان مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت التابع للاتحاد الوطني للمكفوفين، خلال وقفة احتجاجية نفذوها، اليوم الاثنين، امام قصر الحكومة بالقصبة، رئاسة الحكومة بالتسريع في تفعيل قرار إلحاقهم بوزارة التكوين المهني والتشغيل.وأوضح الناطق الرسمي باسم اعوان المركز اشرف حمدي، في تصريح لـ(وات)، ان الحكومة قد وافقت منذ عدة اشهر على قرار إدراج مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت صلب المنظومة التكوينية للوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل، مضيفا ان المؤتمنة العدلية والقاضي المراقب اللذين يسيران حاليا الاتحاد الوطني للمكفوفين عطلا، على حد قوله، تنفيذ هذا الاجراء ومتسائلا عن الاسباب "لا سيما وان المركز يمر بصعوبات مالية وادارية في ظل غياب كلي للمتكونين المكفوفين في السنتين الاخيرتين".ودعا حمدي الى حماية اعوان المركز من الاجراءات التي وصفها بـ"التعسفية والتي يضعها كل من المؤتمنة العدلية والقاضي المراقب في حق الاعوان الذين يطالبون بتسوية اوضاعهم المهنية"، وبالخصوص منهم الاعوان الخاضعون للاتفاقية القطاعية المشتركة للعاملين في مجال الاعاقة.وأشار، في ذات السياق، إلى أن عدد الأعوان الذين نظموا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية لم يتجاوز العشرة، وهم مهددون بالطرد وبقطع جراياتهم نتيجة تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي، مؤكدا ان عدد المحتجين كان يفوق المائة شخص في تحركات سابقة.