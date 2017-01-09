ملعب معشب ومركز اقامة بتمغزة بهدف توفير منشآت شبابية ورياضية للمناطق الحدودية

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 16:16:57

- حقق مشروع انجاز ملعب معشب بمدينة تمغزة تقدما بنحو 65 بالمائة وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة محمد الصادق بلوزه في تصريح لوات مبينا ان هذه المعتمدية الحدودية تحظى بتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعي الشباب والرياضة تشمل مختلف مناطقها الحدودية والريفية بهدف توفير قدر محترم من المنشآت الشابيىة والرياضية بما يتيح استقطاب شباب المنطقة.واضاف انه من بين المشاريع الجاري انجازها انشاء مركز اقامة بدار الشباب بتمغزة بطاقة استيعاب قدرها 40 سريرا بقيمة 1,600 مليون دينار وتقدم المشروع بنحو 15 بالمائة الى غاية الآن فيما تجري الاستعدادات لتهيئة ملعب معشب لكرة القدم بمنطقة ميداس وانجاز ملعب حي معشب في منطقة عين الكرمة.وتتمتع نوادي الشباب الريفي الموزعة على مناطق المعتمدية بتدخلات لتهيئتها وتجهيزها وفق المندوب الجهوي مبينا انه يتم اعداد الملفات لتحويل صبغة نوادي شباب ريفي متنقلة الى نوادي شباب ريفي قارة وتجهيزها من ذلك نادي الشباب الريفي بالرميثة الذي انتهت اشغال تهيئته ب250 الف دينار في انتظار انطلاق استغلاله ونادي الشباب الريفي بالفريد ب200 الف دينار وهو في انتظار انتهاء الدراسة ونادي الشباب الريفي فم الخنقة ب200 الف دينار في طور انجاز الدراسة.وبين المندوب الجهوي للشباب والرياضة ان مختلف المشاريع المنفذة لفائدة معتمدية تمغزة في قطاعي الشباب والرياضة تناهز تكاليفها الجملية 6 ملايين دينار.