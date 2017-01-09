اهالي الرقاب يحيون الذكرى السادسة ليوم الشهيد

Lundi 09 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 15:24:27

- احيى اهالي الرقاب اليوم الاثنين الذكرى السادسة ليوم الشهيد التي تتزامن مع سقوط 5 شهداء بالرقاب في يوم واحد خلال احداث الثورة التونسية، وقد تم بالمناسبة تحية العلم وتلاوة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء واطلاق صفارات الانذار بالإضافة الى فقرات تنشيطية بساحة الشهداء .وكانت الاحتفالات قد انطلقت يوم السبت الماضي تحت شعار "الرقاب: المفقود والمنشود" من خلال برمجة تتضمن العديد من الانشطة الثقافية والشبابية والرياضية على غرار سلسلة من المعارض والورشات، وصور ووثائق حية حول احداث 9 جانفي 2011 بالرقاب، وعروض مسرحية وسينمائية حول الحراك الثوري بالجهة وماراطون الشهيد، ودورة الشهيد الوطنية للتايكواندو، ودورة عمر عموري لكرة القدم، وعرض لإنتاجات مسابقة الاشرطة القصيرة الوثائقية حول الحراك الثوري.كما تم تنظيم ندوات منها ندوة حقوقية وندوة حول "الفلاحة كاهم مقومات التنمية بالرقاب"، والقيام بجولة بالمشاعل الكشفية في ارجاء ساحة الشهيد، بالاضافة الى وتكريم عائلات الشهداء.