كاميرا مراقبة توثق ماحصل لحظات قبل اصطدام حافلة نابل بقطار في جبل الجلود

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 12:34:54

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو نادر من كاميرا مراقبة لعملية اصطدام حافلة "نابل" بقطار جبل جلود والذي أوقع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.وحسب الفيديو المتداول فقد انطلقت الحافلة نحو التقاطع الذي يظهر وانه "مظلم"ولا توجد به انارة كافية.كما اظهر الفيديو توقف عدد من سيارات " اللواج" وعودتها في إشارة الى وجود حادث خطير في المكان.وللتذكير فإن صورة الحادث تتمثل في اصطدام قطار بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بجهة جبل الجلود(ولاية تونس) ، وقد أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين وتسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة 54 شخصا.وقد تم سجن سائق الحافلة حافظ جنان على اثر نتائج التحقيق التي حملت السائق المسؤولية المباشرة للحادث لأنه كان يسير بسرعة لا تتلاءم مع الوضع الحالي للطريق والتقاطع.