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Economie

كاميرا مراقبة توثق ماحصل لحظات قبل اصطدام حافلة نابل بقطار في جبل الجلود

Lundi 09 Janvier 2017
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بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو نادر من كاميرا مراقبة لعملية اصطدام حافلة "نابل" بقطار جبل جلود والذي أوقع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وحسب الفيديو المتداول فقد انطلقت الحافلة نحو التقاطع الذي يظهر وانه "مظلم"ولا توجد به انارة كافية.
كما اظهر الفيديو توقف عدد من سيارات " اللواج" وعودتها في إشارة الى وجود حادث خطير في المكان.
وللتذكير فإن صورة الحادث تتمثل في اصطدام قطار بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بجهة جبل الجلود(ولاية تونس) ، وقد أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين وتسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة 54 شخصا.
وقد تم سجن سائق الحافلة حافظ جنان على اثر نتائج التحقيق التي حملت السائق المسؤولية المباشرة للحادث لأنه كان يسير بسرعة لا تتلاءم مع الوضع الحالي للطريق والتقاطع.




Publié le:2017-01-09 12:34:54

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1 de 1 commentaires pour l'article 136606

Charles  (France)  |Lundi 09 Janvier 2017 à 13h 04m |           
Ce chauffard il faut qu il soit puni sévèrement
la prison, remboursé le prix du bus et paie de sa poche Les indemnités aux victimes
aucun respect
sa donne aux autres chauffards a réfléchir
arrêtez la loi de la jungle et défendre indéfendable



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