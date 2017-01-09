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Economie

الداخلية: احباط 100 عملية تهريب لبضائع بقيمة 2 مليون دينار خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة بين 1 و7 جانفي من احباط 100 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة فيها ب 2 مليون و43 الف دينار .

واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية انه تم ايضا خلال نفس الفترة القبض على 6 عناصر تكفيريّة مفتّش عنهم لفائدة الحرس والأمن الوطنيين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وايقاف 23 عنصرا آخرين مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي الى جانب القبض على 684 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عام واضاف البلاغ انه تم حجز 60 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها وحجز بندقيّتي صيد و مسدّس و18 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخص الى جانب احباط عمليّة اجتياز الحدود البريّة خلسة والقاء القبض على 4 مجتازين واحباط عمليّتي اجتياز الحدود البحريّة خلسة والقاء القبض على 38 مجتازا.



Publié le:2017-01-09 12:31:51

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