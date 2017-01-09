تسجيل 3085 مخالفة اقتصادية وحجوزات لمواد مختلفة حصيلة المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس خلال سنة 2016

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 15:07:43

- افاد التقرير السنوي حول نتائج المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس خلال سنة 2016 أن أعوان المراقبة الاقتصادية والجودة تمكنوا على امتداد السنة من رفع 3085 مخالفة اقتصادية في أكثر من 11 قطاعا وحجز كميات هامة لمواد مختلفة غير مطابقة لمعايير الجودة .وبين التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه أن "عدد الزيارات التفقدية بلغت 25 ألفا و654 زيارة أمنها 1287 فريقا في إطار النشاط الرقابي العادي أو خلال الحملات الإقليمية التي تم تنظيمها لمراقبة سوق الجملة وأسواق ومحلات البيع بالتفصيل ووحدات الصنع والمخازن أو من خلال الحملات الدورية للرقابة على المعدات الناقلة للمواد الاستهلاكية".وابرز ان "المخالفات المتعلقة بالترفيع في الأسعار تتصدر القائمة تليها المخالفات المرتبطة بعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة والإخلال بتراتيب الدعم".كما اشار التقرير الى ان "أهم المحجوزات تتمثل في اللحوم الحمراء (32ر23 بالمائة)، وتم ايضا حجز مستحضرات غذائية ومواد صحة وتجميل وتنظيف (3ر6 بالمائة)، بالاضافة الى حجز 73 ألف و653 علبة سجائر (محلية الصنع أو موردة عشوائيا)، و31 ألف و500 بيضة".