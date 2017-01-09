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وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى الحذر و احترام قوعد السير اثر تهاطل الامطار

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - دعت الإدارة العامّة للحرس الوطني مستعملي الطّريق الى التّعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان وملازمة الحذر وعدم المجازفة واحترام قواعد السّير وذلك على اثر تهاطل كميّات كبيرة من الأمطار بمختلف ولايات الجمهوريّة مع هبوب رياح قويّة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الرّقم 71960448 و71963512





Publié le:2017-01-09 12:02:30

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