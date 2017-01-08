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Politique

خالد شوكات: 7 أعضاء حكومة بلا شهادة جامعية، و 85 بالمائة من النواب دون البكالوريا

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الناطق الرسمي السابق باسم حكومة الحبيب الصيد خالد شوكات ان هنالك أشخاص تولوا مناصب عليا في الدولة دون أن يكون لهم تأهيل جامعي.
واعتبر خالد شوكات الامر انحطاطا وانحدارا في الحياة السياسيّة خاصة وان 7 أعضاء في حكومة الشاهد بلا شهادة جامعية، و 85‎%‎ من النواب دون البكالوريا

وقال خالد شوكات في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك :
في تونس: ربع مليون عاطل جامعي ووزراء ونواب ومستشارون رئاسيون وقادة حزبيون بلا تأهيل جامعي
في بلد نال استقلاله قبل ما يزيد عن ستين عاما.. راهن زعيم حركته الوطنية وباني دولته المستقلة الزعيم الحبيب بورقيبة كما لم يراهن زعيم من قبل على التعليم، وأصبح بذلك نموذجا في العالم النامي يضرب به المثل.. ثورته من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية كانت ثورة فريدة من نوعها، وتجربته في الإنتقال الديمقراطي والحوار الوطني نالت اعلى وسام دولي أهم جائزة عالمية، وكان تفسير كل ذلك يرد إلى المستوى التعليمي لنخبه. قيل في دراسة للدكتور منير الشرفي نشرت قبل سنوات أن وزراء بورقيبة الذين تجاوزوا ال400 في عددهم طيلة ثلاثين عاما من حكمه المديد لم يتجاوز عدد من لا يحمل شهادة جامعية من بينهم أصابع اليد الواحدة، وفي عهد الرئيس بن علي الممتد على 23 عاما لم يختلف الأمر بالنسبة للوزراء، وزاد عليه قانون يحرم من لا يحمل تأهيلا جامعيا من دخول البرلمان وشغل الوظائف العليا للدولة. اليوم، سنة 2017، سبعة أعضاء في الحكومة بلا شهادة جامعية، و 85‎%‎ من نواب الشعب لم يتجاوزوا البكالوريا، ومن مستشاري رئيس الجمهورية من لم يدرس في الجامعة الا سنة أو سنتين، ناهيك عن قيادات حزبية تصول وتجول في المنابر الإعلامية وتحلل وتبين الحلول للأمة كيف تخرج من أزمتها وهي أقرب في مستواها العلمي للأمية .. أي وضع انحدرت إليه حياتنا السياسية، و إلى من مرجع هذا الانحطاط، ومن يجد مصلحة في الحفاظ عليه...لماذا تراجع أهل الإختصاص والعلماء والخبراء والمفكرون والمثقفون وتقدم الغوغاء والدهماء والباندية.. من الذي غلب السوقة وعديمي الأخلاق على الشرفاء والأخيار .. ومن استقوى بذوي العضلات المفتولة على ذوي العقل والعدل والنزاهة.. وهل بمستطاعنا ربح رهان الحضارة بإهانة التربية والتعليم وترقية اللاتربية واللاتعليم.. أي رسالة نحب توجيهها وأي إشارات نريد إرسالها لأجيال المستقبل.. وللعالم.



Publié le:2017-01-08 23:14:00

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