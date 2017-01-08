افتتاح الدورة 31 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل

Dimanche 08 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 23:04:32

- انطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، الدورة 31 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل التي تنتظم بالتزامن مع عطلة الشتاء وتتواصل إلى غاية 15 جانفي الجاري بمشاركة أعمال فنية من 14 بلد عربي ومن بلدان أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى برمجة ما لا يقل عن 15 عمل مسرحي تونسي.وتضمن حفل الافتتاح، الذي حضره الفنان المصري، أحمد بدير، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، كرنفالا للعرائس العملاقة وعروضا لفرق فلكلورية بمشاركة عدد من الأطفال، كما تم في الأثناء تدشين معرض صور لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بمناسبة احتفالها بمرور سبعين سنة على تأسيسها.وأفاد مدير المهرجان، وليد عبد السلام، في تصريح لمراسلة (وات) في نابل أن هذه الدورة تتميز ببرمجة ما لا يقل عن 10 عروض مسرحية يوميا ب5 فضاءات للعرض، وبتنظيم عديد الفقرات التنشيطية بوسط مدينة نابل، وبتقديم عروض مسرحية في الشارع، فضلا عن برمجة سلسلة من العروض بعدد من الأحياء الشعبية بنابل.وسيتم، بحسب ما جاء في تصريح مدير المهرجان، الانطلاق في تجربة جديدة تتمثل في الانفتاح على المسرح المدرسي عبر برمجة عروض للعمل المتوج بالجائزة الوطنية للمسرح المدرسي"تخيل" لمدرسة "القوس" الإعدادية بعمدون التابعة لولاية باجة، وتقديم عروض للفريق الوطني للمسرح المدرسي بالإمارات العربية المتحدة للعمل المسرحي "مملكة النحل".وتمت، وفق نفس المتحدث، برمجة عديد الورشات التكوينية المتخصصة، فضلا عن سلسلة عروض متميزة خاصة بالرضع، وأخرى بذوي الاحتياجات الخصوصية عبر برمجة عرض للصم والبكم، كما تمت دعوة فرقة مسرحية تابعة لإحدى إصلاحيات الأحداث للمشاركة وحضور العروض المسرحية.وقد تم، بالمناسبة، إمضاء اتفاق شراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتقديم عدد من الورشات التحسيسية الموجهة للطفل، في إطار انفتاح المهرجان على المنظمات غير الحكومية والمدنية التي تعنى بالطفولة.يذكر أن مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل كرم في دورته الحالية كلا من الفنان المسرحي المصري، أحمد بدير، والمندوب الجهوي السابق للطفولة، لطفي المسعدي، باعتباره أحد مؤسسي المهرجان.