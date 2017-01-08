السليطي : اخلاء سبيل الشخص الذي تم ايقافه بسبب صورة الرضيع مع رمانات يدوية

واضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان قرار الافراج جاء بناء على نتيجة الاختبار الفني للصورة الذي اثبت عدم تطابق الصورة مع الشخص المحتفظ به مشيرا ان المعني بالامر تمسك بالانكار طيلة مراحل البحث .
يذكر ان عددا من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية صورة نسبتها لشاب تونسي من مدينة نفزة بولاية باجة ظهر فيها رفقة رضيع محاط بعدد من القنابل اليدوية.
Publié le:2017-01-08 19:08:36
Par:mandhouj (France )
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