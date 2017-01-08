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Justice

السليطي : اخلاء سبيل الشخص الذي تم ايقافه بسبب صورة الرضيع مع رمانات يدوية

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي اذنت اليوم الاحد باخلاء سبيل الشخص الذي أحيل على أنظار فرقة الأبحاث بالقرجاني على خلفية صورة نسبت له رفقة رضيع محاط برمانات يدوية، بعد ان تبين أنه ليس الشخص المعني بتلك الصورة.

واضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان قرار الافراج جاء بناء على نتيجة الاختبار الفني للصورة الذي اثبت عدم تطابق الصورة مع الشخص المحتفظ به مشيرا ان المعني بالامر تمسك بالانكار طيلة مراحل البحث .
يذكر ان عددا من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية صورة نسبتها لشاب تونسي من مدينة نفزة بولاية باجة ظهر فيها رفقة رضيع محاط بعدد من القنابل اليدوية.



Publié le:2017-01-08 19:08:36

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