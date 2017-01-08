الجمهوري يؤكد على جاهزية الحزب لعقد مؤتمره السادس ايام 3 و4 و5 فيفري القادم

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 18:30:13

- أكد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الاحد خلال اجتماع جمعه بممثلي هياكل الحزب بولاية جندوبة على جاهزية الحزب لعقد مؤتمره السادس وذلك أيام 3 و4 و5 فيفري القادم وعلى استكمال هياكل الحزب مناقشة لوائح المؤتمر واستعداده الاعلان عن بعث دوائر مختصة في كافة القطاعات من بينها دائرة العمل الاقتصادي والاجتماعي ودائرة العلاقات الخارجية.وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المؤتمر السادس الذي ستفتتح أشغاله بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سيكون فرصة لضخ دماء جديدة من حيث الجنس والاختصاص والانتماء الجغرافي فضلا على انه سيكون فرصة لرد الاعتبار للحزب الجمهوري كحزب برامجي ذي كفاءات لازالت تساهم في تقديم الإضافة للبلاد وصاحب مقترحات ومساهمات بناءة .واضاف الشابي ان هذا التجديد سيترجم من خلال لوائح المؤتمر الى جانب بعث دوائر مختصة في كافة القطاعات من بينها دائرة خبراء الاقتصاد والتنمية ودائرة العلاقات الدبلوماسية واخرى تعنى بالعمل التربوي والثقافي الى جانب دائرة المرأة والشباب وغيرها مشيرا الى ان كفاءات مشهود لها بالخبرة ستشرف على هذه الدوائر وذلك تكريسا لقاعدة القطع مع مركزية القرار وفتح مجال حرية المبادرة والعمل وفق ما تراه الهياكل المحلية والجهوية وأكد أن الحزب الجهوري قادم على تغيير في إستراتجية العمل الحزبي ضمن برامج واقعية تبدأ من المحلي إلى الجهوي فالمركزي مشيرا إلى ان مستقبل حزبه وبقية الأحزاب مجتمعة لا يمكن لها ان تستمر ما لم تدرك قيمة الجهات والاقتراب من شواغل متساكنيها والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة التشريك والمشاركة والاحتكام إلى المنهج الديمقراطي .واعتبر أن الحزب الجمهوري كطرف في حكومة الوحدة الوطنية متمسك بضرورة العمل الوطني لإنقاذ تونس من أي استهداف ودفع الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة وهادفة من شانها ان تخدم المصلحة الوطنية على غرار مقاومة الإرهاب والتصدي له بكل الأشكال معتبرا ان تبني بعض الأطراف الدفاع عن عودة الإرهابيين لايمكن ان يقنع التونسيين الذين برهنوا في مناسبات ومحطات عديدة قدرتهم على الدفاع عن الدولة المدنية واستقرار تونس بعيدا عن كل أشكال العنف والإرهاب المنظم.