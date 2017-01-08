الطاهر الشنيتي الأمين العام للهلال الأحمر التونسي في ذمة الله

Dimanche 08 Janvier 2017







Publié le:2017-01-08 13:44:06

توفي، أمس السبت، الدكتور الطاهر الشنيتي، الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر التونسي.وبدأ الفقيد مسيرته التطوعية كطبيب وعضو بالهلال الأحمر التونسي، إلى أن شغل منصب الأمين العام لعقود.وكانت مسيرته في المنظمة مكللة بالنجاحات، مما أهله ليكون عضوا بالفيدرالية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف، ومنحه الفرصة للاشعاع دوليا وعربيا وإقليميا.وبهذه المناسبة الأليمة، عبر رئيس الهلال الأحمر التونسي وأعضاء الهيئة الوطنية وكافة إطارات ومتطوعي الجمعية، في بلاغ نعي، عن بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد والأسرة الموسعة للهلال الأحمر التونسي.وسيكون موكب الدفن اليوم الأحد 8 جانفي إثر صلاة العصر بمسقط رأس الفقيد، القلعة الصغرى.