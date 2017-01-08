تنظيم قافلة خيرية واجتماعية لعدد من الأسر ذات الاحتياجات الخصوصية في معتمدية جومين

من جهته أفاد والي بنزرت مراسل (وات) بالجهة أن منطقة جومين تتطلب الاحاطة الدائمة نظرا لوضعها الاجتماعي الصعب"، مشيرا الى أن المساعدات المقدمة اليوم هي تتمة للمساعدات التي تم تخصيصها لفائدة الجهة من قبل رئاسة الحكومة التي تمّ توزيع قسطها الاول على المعتمديات ذات المستوى المعيشي الصعب على غرار جومين وسجنان وغزالة وبنزرت الجنوبية .
و أضاف أنه سيتم جهويا في ذات السياق، تسريع وتيرة التعهدات التي تم اتخاذها في أعقاب الزيارة الجهوية الاخيرة التي تم القيام بها لمنطقة جومين والخاصة بتحسين السكن والتشغيل والاحاطة الطبية والاجتماعية ككل .
يشار إلى أن القافلة تم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية واللجنة الجهوية للتضامن بالاشتراك مع عدد من المكونات المجتمعية وفاعلي الخير من المتبرعين الذين شددوا على عدم ذكر اسمائهم في إطار المد التضامني والإنساني البعيد عن كل الوان التوظيف .
Publié le:2017-01-08 15:45:21
Par:mandhouj (France )
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