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Economie

أكثر من مليون سائح جزائري عبر معابر ولايتي جندوبة والكاف خلال سنة 2016 ورقم قياسي بمعبر ملولة

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - سجل المعبر الحدودي بملولة، التابع لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، إلى موفى ديسمبر من سنة 2016، ولأول مرة في تاريخه، دخول أكبر عدد من السواح الجزائريين من هذا المعبر برقم ناهز 644 ألف سائح، أي بزيادة تفوق 32 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حسب تقرير صادر عن مندوبية السياحة بطبرقة.

كما سجل معبر الببوش من معتمدية عين دراهم من ذات الولاية، وإلى موفى 2016، دخول ما يناهز 127 ألف سائح جزائري، أي بزيادة تفوق 55 بالمائة مقارنة بسنة 2015، أي بمجموع يفوق 800 ألف سائح جزائري دخلوا التراب التونسي سنة 2016 عبر معبري ملولة والببوش.
وأكد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، هشام المحواشي، أن عدد السواح الجزائريين الذين دخلوا عبر معابر ملولة والببوش وجليل من ولاية جندوبة وساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، يفوق مليون سائح، وهو ما يمثل نصف السوّاح الجزائريين الذين دخلوا تونس خلال 2016، مبينا أن هذا الرقم لم يسجل منذ سنة 2010.
وأضاف انّ عدد الوافدين على مدينة طبرقة بمفردها فاق سنة 2016 نحو 158 ألفا، أي بنسبة تطور تفوق 15 بالمائة مقارنة بالعام 2015.
إلى ذلك، سجل عدد الليالي المقضاة بمدينة طبرقة لذات السنة نموا فاق 6 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أي ما يعادل 305 آلاف ليلة لسنة 2016 مقارنة بـ285 ألف ليلة لسنة 2016 .
واأرجع المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عوامل النمو، إلى الاستقرار الأمني الذي عرفته الجهة، وجودة الخدمات السياحية، وأهمية الحملة الترويجية التي قام بها الديوان الوطني للسياحة للمنتوج السياحي التونسي بالجزائر.




Publié le:2017-01-08 13:30:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 136570

Zouze2004  (France)  |Dimanche 08 Janvier 2017 à 13h 50m |           
ما قلنا راهم في بلادهم مهمش سواح



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