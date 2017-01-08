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Economie

وقفة احتجاجية على خلفية إدانة سائق الحافلة بالتسبب في حادث جبل الجلود

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - نفذت اليوم الأحد تنسيقية المجتمع المدني ببني خيار وممثلو الأحزاب السياسية بالجهة وقفة احتجاجية وسط مدينة بني خيار(ولاية نابل)، وذلك على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سائق الحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل حافظ جنان بعد اصطدامها بقطار بجهة جبل الجلود يوم 28 ديسمبر 2016.
وطالب المحتجون الذين انطلقوا في مسيرة سلمية وسط المدينة، بضرورة تكوين لجنة محايدة لإعادة التحقيق في أسباب الحادث، معبرين عن "استنكارهم من هذه المظلمة التي يتعرض لها سائق الحافلة أصيل مدينة بني خيار الذي حمل المسؤولية عن الحادث".
وقال الناشط في المجتمع المدني حاتم كبوس في تصريح لمراسلة (وات) " إن وزارة النقل هي المتهم الرئيسي والمتسبب المباشر في هذا الحادث الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، وأن السائق حافظ جنان هو كبش فداء باعتباره ضحية من ضحايا الإهمال والتسيب"، داعيا إلى إعادة التحقيق وإحداث لجنة محايدة تضم خبراء لضمان النزاهة والشفافية.

وأفاد الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنقل كريم الشريف بأن المجلس الجهوي القطاعي للنقل بنابل المنضوي تحت الاتحاد الجهوي للشغل ، قرر تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل احتجاجا على حكم الإدانة الصادر في حق سائق الحافلة حافظ جنان، مشيرا إلى ان موعد الإضراب سيتم تحديده لاحقا.
وبدوره أكد محمد سعيد ناشط مجتمع المدني عن جمعية زهرة ببني خيار ، على ضرورة تطبيق القانون وإحداث لجنة تحقيق محايدة بإشراف رئاسة الحكومة، معبرا عن رفض المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية لنتائج لجنة التحقيق.
وللتذكير فإن صورة الحادث تتمثل في اصطدام قطار بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بجهة جبل الجلود(ولاية تونس) ، وقد أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين وتسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة 54 شخصا.
وقد تم سجن سائق الحافلة حافظ جنان على اثر نتائج التحقيق التي حملت السائق المسؤولية المباشرة للحادث لأنه كان يسير بسرعة لا تتلاءم مع الوضع الحالي للطريق والتقاطع.



Publié le:2017-01-08 13:15:09

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1 de 1 commentaires pour l'article 136569

Zouze2004  (France)  |Dimanche 08 Janvier 2017 à 13h 59m |           
أهووه ملا شعب يحب اللعب الله يهدي علي كان السبب في (هالثورة )



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