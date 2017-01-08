عمال الحضائر ينفذون اضرابا وطنيا غدا الاثنين

Dimanche 08 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 10:35:39

- أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الدخول في اضراب وطني بكافة الولايات كامل يوم غد الاثنين، وذلك للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعياتهم حسب جدول زمني يتفق عليه.وأضاف في بيان له، أن هذا الاضراب جاء بسبب رفض السلط المركزية التجاوب و الحوار مع المجمع ، داعيا عاملات وعمال الحضائر الى التجمع أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل صباح الاثنين ثم التوجه في مسيرات لمقرات الولايات، والى الالتزام بنهج الاحتجاج السلمي.وأبرز الناطق الرسمي باسم المجمع سامى الخليفي في تصريح لو(ات) الأحد، أنه رغم الاتفاق بين الحكومة السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل، على انهاء التشغيل الهش قبل موفي سنة 2020، الا أن 59 الف شخص مازالوا يعملون بالية الحضائر من بينهم اصحاب شهادات عليا ، والذين لا تتجاوز رواتبهم 330 دينارا ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.وأضاف أن عمال الحضائر يتوزعون على جميع جهات البلاد ، ويشتغلون في كل الوزارات ما عدا وزارة الدفاع الوطني وفي البلديات، وفي عدة اختصاصات من بينها الحراسة والتنظيف والطبخ والتمريض .