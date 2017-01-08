حسين العباسي: على قوى المجتمع المدني إرساء حوار يجمع كل الاطراف السياسية للخروج بتصور مشترك لمقاومة الإرهاب

Dimanche 08 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 08:18:32

- قال حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، "إن مقاومة الإرهاب لا تكون إلا من خلال تصور مشترك يجمع عليه كل التونسيين"، موضحا أن "قوى المجتمع المدني وعلى رأسها إتحاد الشغل، مطروح عليها إرساء حوار يجمع كل الأطراف السياسية، في إطار وحدة صماء لمقاومة الإرهاب".واعتبر خلال حفل نظمه اليوم السبت، الإتحاد الجهوي لشغل ببن عروس، لتكريم ثلاثة من قياديي المنظمة الشغيلة وهم حسين العباسي والمولدي الجندوبي وبلقاسم العياري، أن "مجابهة ظاهرة الإرهاب تستوجب الإتفاق على تصور مشترك حول كيفية تفكيكها وتجفيف منابعها ومحاصرتها، في ظل وجود بعض الإختلاف حول أساليب وطرق معالجة هذه الآفة".وذكر العباسي أنه "مثلما توحد السياسيون في إطار الحوار الوطني وقاموا أيضا ببعض المراجعات والتنازلات، فإنه مطروح عليهم اليوم توحيد كلمتهم حول كبرى القضايا التي تهم البلاد وخاصة ظاهرة الإرهاب التي تمثل خطرا على أمن تونس"، حسب تعبير رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل.