المجلس الجهوي بقابس يصادق بالإجماع على موقع انجاز المستشفي الجديد

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 22:01:27

- صادق المجلس الجهوي بقابس اليوم السبت، خلال دورة استثنائية لنيابته الخصوصية، بالإجماع على الموقع المقترح لانجاز المستشفى الجديد بقابس، حيث تم تخصيص 20 هكتارا من المخزون العقاري الكائن قرب مفترق طريق المطار، على مستوى الطريق الحزامية والذي يمسح 241 هكتارا لانجاز المشروع.وتدارست لجنة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية إمكانية انجاز هذا المشروع ب3 مواقع اقترحت للغرض، غير أنه اتضح ان الموقع الذي تم اختياره يعد الأنسب منها لهذا المستشفى الذي يطمح الكثير من أبناء ولاية قابس وفي مقدمتهم أعضاء المجلس الجهوي وجمعيات المجتمع المدني في ان يشكل نواة لقطب صحي متكامل ينسجم مع التضحيات التي قدمتها الجهة في المجال البيئي.كما تقرر من جهة أخرى، الانطلاق في انجاز الدراسة المتعلقة بالتأثيرات الصحية المنجزة عن التلوث ومدى علاقة الأنشطة الصناعية بالجهة ببعض الأمراض المتفشية فيها، وهي دراسة لم يقع انجازها الى حد اليوم اذ انه يتم فقط، في نطاق مشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية بقابس، انجاز دراسة لتحديد الخطوط المرجعية التي يمكن اعتمادها في اي دراسة تنجز حول تأثير التلوث على الصحة بجهة قابس.يشار الى انه تم الإعلان في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقابس يوم 25 جوان 2015 عن الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع انطلاق دراساته خلال سنة 2016 إضافة الى إحداث قسم للحروق البليغة بقابس ضمن مشروع المستشفى الجامعي الجديد وهو قسم طالب به أبناء الجهة طويلا بالنظر لما يسجل بالمنطقة الصناعية بقابس من حوادث تستوجب تدخلا سريعا.