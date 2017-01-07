Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Kilmat 3itab  
Justice

بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن شقيقة المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الارهابية بتهمة الارهاب

Samedi 07 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، أن قاضى التحقيق بالقطب أصدر أمس الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق ابن شقيقة انيس العامرى المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الارهابية، في تهم لا علاقة بهذه العملية.

وأوضح السليطي، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الموقوف كان قد تواصل مع خاله أنيس العامري أملا منه في أن يتمكن من السفر الى خارج البلاد، مبينا أن خاله أقنعه بعد أن أرسل له حوالة مالية بالانضمام الى التنظيمات الارهابية.
وأكد السليطي أن ابن شقيقة العامرى لم يكن له علم بمخطط خاله الدموي في المانيا، نافيا الأخبار التى راجت حول تفكيك خلية ارهابية في تونس على علاقة بمنفذ عملية برلين الارهابية.
وبين أنه تم في بداية التحقيقات إيقاف 4 أشخاص من بينهم ابن شقيقة العامرى، وباستيفاء البحث، بعد احالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المظنون فيه وإبقاء الثلاثة الآخرين في حالة سراح.
وأضاف أن التهم التى وجهت إلى ابن شقيق العامرى بمقتضى قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، تتمثل في عدم اشعار السلطات، والعزم المقترن بالسفر للانضمام إلى تنظيمات ارهابية.
وذكر بخصوص انيس العامرى ، أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 83 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، الذى يخول للقطب القضائي لمكافحة الارهاب النظر في الجرائم الارهابية التى وقع ارتكابها في الخارج من قبل مواطن تونسي، مفيدا بأنه من المنتظر أن تصدر قريبا إنابة قضائية دولية.
ويشتبه في أن يكون أنيس العامرى، هو منفذ عملية دهس حشد في سوق عيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر 2016 بواسطة شاحنة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وذلك قبل أن يقتل بعد 4 أيام برصاص الشرطة في ميلانو (ايطاليا).



Publié le:2017-01-07 18:47:50

cadre-8ad2b2176aac8d7bec289c2061197452-2017-01-07 18:47:50
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136550



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12946,9

  • (05/01)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43500 DT        1$ =2,25421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/01)   1020,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136550 830|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires