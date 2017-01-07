بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن شقيقة المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الارهابية بتهمة الارهاب

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 18:47:50

- أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، أن قاضى التحقيق بالقطب أصدر أمس الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق ابن شقيقة انيس العامرى المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الارهابية، في تهم لا علاقة بهذه العملية.وأوضح السليطي، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الموقوف كان قد تواصل مع خاله أنيس العامري أملا منه في أن يتمكن من السفر الى خارج البلاد، مبينا أن خاله أقنعه بعد أن أرسل له حوالة مالية بالانضمام الى التنظيمات الارهابية.وأكد السليطي أن ابن شقيقة العامرى لم يكن له علم بمخطط خاله الدموي في المانيا، نافيا الأخبار التى راجت حول تفكيك خلية ارهابية في تونس على علاقة بمنفذ عملية برلين الارهابية.وبين أنه تم في بداية التحقيقات إيقاف 4 أشخاص من بينهم ابن شقيقة العامرى، وباستيفاء البحث، بعد احالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المظنون فيه وإبقاء الثلاثة الآخرين في حالة سراح.وأضاف أن التهم التى وجهت إلى ابن شقيق العامرى بمقتضى قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، تتمثل في عدم اشعار السلطات، والعزم المقترن بالسفر للانضمام إلى تنظيمات ارهابية.وذكر بخصوص انيس العامرى ، أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 83 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، الذى يخول للقطب القضائي لمكافحة الارهاب النظر في الجرائم الارهابية التى وقع ارتكابها في الخارج من قبل مواطن تونسي، مفيدا بأنه من المنتظر أن تصدر قريبا إنابة قضائية دولية.ويشتبه في أن يكون أنيس العامرى، هو منفذ عملية دهس حشد في سوق عيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر 2016 بواسطة شاحنة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وذلك قبل أن يقتل بعد 4 أيام برصاص الشرطة في ميلانو (ايطاليا).