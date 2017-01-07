Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 21:32:50

- أكدت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، السبت، بمناسبة تدشين المقر الجديد للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، أهمية المجهودات، التي يبذلها اصحاب المؤسسات لدعم الإقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل ومساهمة ولاية سوسة في هذه المجهودات.واعتبرت بوشماوي اقامة مقر جديد للاتحاد الجهوي سيكون فضاء لائقا لاحتضان رجال الاعمال والراغبين في الاستثمار مذكرة بحرص لجنة المالية بمنظمة الاعراف على انجاز جملة من المشاريع المماثلة بعدد من جهات الجمهورية.وشددت على ضرورة رد الاعتبار لصاحب المؤسسة الخاصة في تونس وعلى ضرورة الكف عن شيطنة أصحاب الاعمال والتركيز أكثر على مقاومة الارهاب والفقر والتهميش.وقالت أنه آن الأوان للتصدي لكل محاولات تعطيل عمل المؤسسات ورفض المغالاة في المطلبية خلال الظرف الإقتصادي "الصعب"، الذي تمر به البلاد والذي يتطلب التضحية من الجميع.وأفاد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة علي بن يحيى، في ذات السياق، أن كلفة إنجاز المقر الجديد ناهزت 1806 ألف دينار داعيا الى الإسراع بتوفير مقاسم صناعية جديدة لاحتضان المشاريع الصناعية المنتظر انجازها بالجهة.وتجدر الاشارة الى أن موكب تدشين المقر الجديد للإتحاد الجهوي بسوسة تميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعدد من الوجوه السياسية والإقتصادية من بينهم الرئيس السابق لاتحاد الأعراف الهادي الجيلاني، الذي جدد المطالبة ب"رفع المظلمة المسلطة عليه منذ ست سنوات".