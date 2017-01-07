حزب الوطد الموحد يواصل عقد مؤتمرات رابطاته الجهوية بعقد مؤتمر تونس العاصمة السبت والأحد

وقال عضو المكتب السياسي المشرف على المؤتمر فوزي سويد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن حزب الوطد سيستكمل مؤتمراته الجهوية في منتصف شهر فيفري المقبل ليتفرغ الى جهد توسيع قاعدته بجمع بقية الأحزاب المنشقة عن الحركة مثل حزب العمل الوطني الديمقراطي.
وسيمكن انجاز مؤتمرات الرابطات الجهوية من استكمال تركيبة اللجنة المركزية للحزب المكونة من مائة عضو.
وكان الحزب عقد الى حد الآن، ومنذ مؤتمره العام في بداية سبتمبر الماضي، مؤتمرات مدنين وبن عروس وأريانة وباجة.
Publié le:2017-01-07 21:28:25
Par:mandhouj (France )
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