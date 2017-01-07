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كهل يضرم النار في جسده أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة

Samedi 07 Janvier 2017
بــاب نــات - عمد صباح اليوم السبت 07 جانفي 2017 كهل الى اضرام النار في جسده أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة اثر سكب كمية هامة من البنزين على جسده.

ويذكر أن الكهل في عقده الخامس وقد كان يردد عبارة “ظلم .. ظلم” أثاء اقدامه على حرق نفسه.

وقد تدخلت الحماية المدنية وتم نقل المتضرر نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الاسعافات اللازمة.



Publié le:2017-01-07 18:24:34

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