Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Amel Hayati  
Politique

بعد التسريبات الجديدة في قضية سفيان ونذير: مركز تونس لحرية الصحافة يطالب تونس والمجتمع الدولي بتحرك رسمي وجدّي

Samedi 07 Janvier 2017
بــاب نــات - بعد تداول بعض وسائل الإعلام تسريبات جديدة تتحدث عن اعترافات إرهابيين اعتقلتهم السلطات الليبية بضلوعهم في "إعدام الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري"، طالب مركز تونس لحرية الصحافة بفتح تحقيق جدّى للكشف عن الحقيقة وعن خلفية هذه الاعترافات.
ودعا في بيان أصدره اليوم السبت، المصالح الرسمية المعنية في تونس إلى التحقيق الفوري في جدية التصريحات المذكورة ، حتى لا يكون ملف الصحفيين التونسيين خاضعا للتصفيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية.

كما جدد المركز الدعوة الى التحرك الفوري والتعامل الجدي مع ملف الشورابي والقطاري، مطالبا السلطات التونسية والمجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الكشف عن مصيرهما منذ اختفائهما في ليبيا في سبتمبر 2014.
وذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها ترويج أخبار وتصريحات من هذا القبيل ومن طرف جهات رسمية ليبية ومنها وزارة العدل التابعة لحكومة طبرق، والتي تحدّثت في افريل 2015 عن "اعتقال ارهابيين اعترفا بتصفية المجموعات الارهابية لسفيان ونذير".

تجدر الاشارة الى أن قناة "نسمة" الخاصة، أفادت على موقعها الرسمي أمس الجمعة، بأنه من المنتظر أن تبث قناة الحدث الليبية اليوم السبت اعترافات لأسماء منتمية لدواعش درنة أوكلت لها مهمة تنفيذ حكم الإعدام الذي كان يقضي به والي درنة الداعشي.
وأضافت أن المعلومات التى تحصلت عليها تفيد بأن هذه الأسماء التى ألقي عليها القبض مؤخرا من قبل الجيش الوطني الليبي بالمنطقة الشرقية ، اعترفت بجرائمها ضد أبرياء ويرجح أنها ذكرت أسماء لصحفيين من بينهم سفييان ونذير.



Publié le:2017-01-07 14:22:33

cadre-086065aa84aa216f357e6321cdc5f324-2017-01-07 14:22:33
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136541



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12946,9

  • (05/01)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43500 DT        1$ =2,25421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/01)   1020,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136541 881|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires