غدا الاحد مظاهرة بالعاصمة للتنديد بعودة الإرهابيين

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 14:07:17

- تنظم التنسيقية المدنية لمناهضة الإرهاب، غدا الأحد مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة، أمام المسرح البلدي بالعاصمة ، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال، للتنديد بالإرهاب حسب ما صرحت به ابتسام جمعة رئيسة جمعية "نبض الوطن"، خلال ندوة صحفية اليوم السبت.وقالت ابتسام جمعة ان المظاهرة "سترفع خلالها الشعارات الوطنية والعلم الوطني فقط، دون رفع شعارات حزبية أو شعارات مناهضة للحكومة أوشعارات مستفزة"مشددة على أن الهدف من المظاهرة هو توحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدني من ظاهرة الإرهاب وعودة الإرهابيين وطرح حلول عملية لمجابهتها دون أية مزايدات على أي طرف كان.واكدت تمسك القوى المدنية بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء تجنيد وتمويل وتسفير الشباب إلى مناطق القتال، بالإضافة إلى تمسكها بمحاسبة الإرهابيين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.يذكر أن المظاهرة تضم العديد من الجمعيات ومن بين المشاركين فيها جزء من ائتلاف المواطنين التونسيين.