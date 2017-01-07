غدا الاحد مظاهرة بالعاصمة للتنديد بعودة الإرهابيين

وقالت ابتسام جمعة ان المظاهرة "سترفع خلالها الشعارات الوطنية والعلم الوطني فقط، دون رفع شعارات حزبية أو شعارات مناهضة للحكومة أوشعارات مستفزة"مشددة على أن الهدف من المظاهرة هو توحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدني من ظاهرة الإرهاب وعودة الإرهابيين وطرح حلول عملية لمجابهتها دون أية مزايدات على أي طرف كان.
واكدت تمسك القوى المدنية بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء تجنيد وتمويل وتسفير الشباب إلى مناطق القتال، بالإضافة إلى تمسكها بمحاسبة الإرهابيين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن المظاهرة تضم العديد من الجمعيات ومن بين المشاركين فيها جزء من ائتلاف المواطنين التونسيين.
Publié le:2017-01-07 14:07:17
Par:kamelwww (France )
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