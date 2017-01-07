بولبابه سالم : تطاول فالس... لان الطبقة السياسية جبانة

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 14:13:07

- انتقد الكاتب الصحفي بولبابه سالم تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي منوال فالس التي ادعى فيها ان تونس تفرض الحجاب على النساء مثلما يحدث في ايران ، و قال خلال استضافته في برنامج Club Media في راديو Express Fm الذي تقدمه الاعلامية ندى منصور ان فالس يدرك جيدا ان ما يقوله اكاذيب وهو على اطلاع دقيق على مجريات الحياة في بلادنا لكنه يفعل ذلك لعلمه الا احد سيرد عليه من احزاب و حكومة و رئاسة جمهورية لان الجميع يبحث عن رضا فرنسا و تموقعه السياسي الداخلي ، و هذه التصريحات مدانة و مثيرة للسخرية لان حرية اللباس موجودة و امر واقع و مكفولة دستوريا ، اما البعض فقد صارت عندهم السيادة الوطنية خط اخضر عندما يتعلق الامر باساءات فرنسية و لم تعد خط احمر .و اكد بولبابه سالم ان البعض في تونس من الطابور الخامس هلل لتصريحات فالس اما بقية الاحزاب ذات المرجعيات الاسلامية و القومية و اليسارية فصمتت و لم تصدر بيانات تنديد و اختفت وراء تحريض ميليشياتها الفيسبوكية للتهجم على منوال فالس .و اعتبر كذلك ان تصريحات فالس تتعلق بالمزايدات الانتخابية للتخويف من المسلمين مثلما يفعل اليميني الفرنسي فرانسوا فيون لان تصريحات فالس متناقضة فقد سبق مثلا ان دافع على البوركيني الصيف الماضي . و اعتبر بولبابه سالم ايضا ان اخر هم الطبقة السياسية في تونس هو السيادة الوطنية خاصة لما يتعلق الامر بفرنسا .