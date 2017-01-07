Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Bafakker Filli Naseeni  
Régions

انطلاق الاحتفالات الخاصة بالذكرى السادسة ليوم الشهيد في الرقاب

Samedi 07 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلقت اليوم السبت بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد الاحتفالات الخاصة بإحياء الذكرى السادسة ليوم الشهيد والتي تقام تحت شعار " الرقاب: المفقود والمنشود".

وتمّ تقديم العديد من اللوحات التنشطية وتنظيم خيمات ومعارض تتضمن صور ووثائق حية حول أحداث 9 جانفي 2011 في الرقاب، وشارك العديد من تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية في سباقات للعدو في إطار مارطون الشهيد الذي ينتظم بهذه المناسبة.
وتتواصل الفقرات يوم غد الاحد بدورة الشهيد الوطنية للتايكواندو ودورة عمر عموري لكرة القدم وعرض لإنتاجات مسابقة الاشرطة القصيرة الوثائقية حول الحراك الثوري الى جانب ندوة حقوقية وتكريم لعائلات الشهداء وعروض مسرحية وموسيقية ملتزمة.
وسيتم يوم الاثنين 9 جانفي إطلاق صفارات الإنذار في توقيت سقوط أول شهيد (حوالي منتصف النهار) وتحية العلم مع غطلاق أعيرة نارية في الهواء من قبل قوات من الجيش الوطني إلى جانب تنشيط جماهيري في الشارع وندوة حول " الفلاحة كأهم مقوّمات التنمية بالرقاب" وعروض مسرحية وفنية وجولة بالمشاعل الكشفية في أرجاء ساحة الشهيد.
يشار إلى أن مختلف فقرات هذه الدورة التي تقام تخليدا لذكرى سقوط 5 شهداء في الرقاب دفعة واحدة يوم 9 جانفي 2011 خلال إحداث الثورة التونسية ستدور بدار الثقافة بالرقاب وبساحة الشهداء.



Publié le:2017-01-07 16:03:37

cadre-2fd4c1273f36e3c8e85739b6d7419c65-2017-01-07 16:03:37
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136533



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12946,9

  • (05/01)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43500 DT        1$ =2,25421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/01)   1020,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136533 98|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires