انطلاق الاحتفالات الخاصة بالذكرى السادسة ليوم الشهيد في الرقاب

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 16:03:37

- انطلقت اليوم السبت بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد الاحتفالات الخاصة بإحياء الذكرى السادسة ليوم الشهيد والتي تقام تحت شعار " الرقاب: المفقود والمنشود".وتمّ تقديم العديد من اللوحات التنشطية وتنظيم خيمات ومعارض تتضمن صور ووثائق حية حول أحداث 9 جانفي 2011 في الرقاب، وشارك العديد من تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية في سباقات للعدو في إطار مارطون الشهيد الذي ينتظم بهذه المناسبة.وتتواصل الفقرات يوم غد الاحد بدورة الشهيد الوطنية للتايكواندو ودورة عمر عموري لكرة القدم وعرض لإنتاجات مسابقة الاشرطة القصيرة الوثائقية حول الحراك الثوري الى جانب ندوة حقوقية وتكريم لعائلات الشهداء وعروض مسرحية وموسيقية ملتزمة.وسيتم يوم الاثنين 9 جانفي إطلاق صفارات الإنذار في توقيت سقوط أول شهيد (حوالي منتصف النهار) وتحية العلم مع غطلاق أعيرة نارية في الهواء من قبل قوات من الجيش الوطني إلى جانب تنشيط جماهيري في الشارع وندوة حول " الفلاحة كأهم مقوّمات التنمية بالرقاب" وعروض مسرحية وفنية وجولة بالمشاعل الكشفية في أرجاء ساحة الشهيد.يشار إلى أن مختلف فقرات هذه الدورة التي تقام تخليدا لذكرى سقوط 5 شهداء في الرقاب دفعة واحدة يوم 9 جانفي 2011 خلال إحداث الثورة التونسية ستدور بدار الثقافة بالرقاب وبساحة الشهداء.