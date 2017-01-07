تنفيذ قرار ازالة واسترجاع منطقة خضراء ببنزرت

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 15:03:17

- تولت مصالح الشرطة والحرس البلديين ببنزرت ليلة امس الجمعة تنفيذ قرار ازالة انتصاب فوضوي باحد المناطق الخضراء بمنطقة حي الهناء ببنزرت، عمد صاحب مقهى تبليطها دون وجه حق قانوني، واستغلالها كفضاء خارجي، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.واضاف ذات المصدر ان "مصالح البلدية للشرطة والحرس معززة ببقية الهياكل الامنية، تولت استرجاع الفضاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية في المخالف".كما تم تنفيذ قرار ازالة مطعم في محيط سوق السمك ببنزرت كان محل تذمرات من المتساكنين خاصة وان صاحبه تحوزه بصفة غير قانونية، وشدد المصدر المسؤول على ان "التصدي لمثل تلك الخروقات من قبل كل مصالح الدولة عمل لن يتوقف في الزمان والمكان"، داعيا المكونات المجتمعية "لمعاضدة الجهود".