تنفيذ قرار ازالة واسترجاع منطقة خضراء ببنزرت

واضاف ذات المصدر ان "مصالح البلدية للشرطة والحرس معززة ببقية الهياكل الامنية، تولت استرجاع الفضاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية في المخالف".
كما تم تنفيذ قرار ازالة مطعم في محيط سوق السمك ببنزرت كان محل تذمرات من المتساكنين خاصة وان صاحبه تحوزه بصفة غير قانونية، وشدد المصدر المسؤول على ان "التصدي لمثل تلك الخروقات من قبل كل مصالح الدولة عمل لن يتوقف في الزمان والمكان"، داعيا المكونات المجتمعية "لمعاضدة الجهود".
Publié le:2017-01-07 15:03:17
Par:Fartattou (Tunisia )
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