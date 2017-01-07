جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء القادم لتجديد ثلث اعضاء مجلس هيئة الانتخابات وسد الشغورات

Samedi 07 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-07 10:54:48

- يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الثلاثاء 10 جانفي الحالي بداية من الساعة التاسعة صباحا للتصويت على تجديد ثلث اعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسد الشغورات الحاصلة والمتعلقة ب3 اعضاء.وفي تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، اوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في هذا السياق ان القانون الاساسي للهيئة المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يفترض تجديد ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين بمقتضى قرعة تجرى في الغرض مشيرا الى ان الهيئة تولت خلال سنة 2015 اجراء هذه القرعة التي افرزت ضرورة تجديد العضوة عن التونسيين بالخارج فوزية الدريسي والعضو عن قطاع المحاماة كمال التوجاني والعضوة عن الاتصال خمائل فنيش.وتابع انه كان من المنتظر ان يتم التصويت على تجديد ثلث اعضاء الهيئة بتاريخ 8 جانفي الحالي الا انه تم تاجيل ذلك الى يوم الثلاثاء 10 جانفي يذكر ان تجديد ثلث الاعضاء يخضع لاحكام القانون الاساسي لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والى احكام الفصل 5 و6و7 من النظام الداخلي للهيئة المؤرخ في 24 افريل 2014 سارة