النقابة العامة للإعلام: قريبا تسوية وضعيات صحفيين وعملة بمؤسستي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 21:55:52

- أعلنت النقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، أن "قرار تسوية وضعية عدد من الصحفيين في بعض المؤسسات ا?علامية، سيصدر خلال ا?يام القادمة".وبينت النقابة في بلاغ نشرته في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنه "سيتم تسوية وضعية 10 صحفيين متعاقدين بمؤسسة التلفزة التونسية و19 صحفيا وصحفية بمختلف الجهات يعملون في مؤسسة ا?ذاعة التونسية.كما سيتم "تسوية وضعية 9 صحفيين و5 موظفين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، تم الإتفاق على ترسيمهم".وستصدر هذه القرارات قريبا، مع "جملة ا?جراءات التي سيتم اتخاذها في القطاع"، حسب بلاغ النقابة العامة للإعلام.