النقابة العامة للإعلام: قريبا تسوية وضعيات صحفيين وعملة بمؤسستي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء

وبينت النقابة في بلاغ نشرته في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنه "سيتم تسوية وضعية 10 صحفيين متعاقدين بمؤسسة التلفزة التونسية و19 صحفيا وصحفية بمختلف الجهات يعملون في مؤسسة ا?ذاعة التونسية.
كما سيتم "تسوية وضعية 9 صحفيين و5 موظفين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، تم الإتفاق على ترسيمهم".
وستصدر هذه القرارات قريبا، مع "جملة ا?جراءات التي سيتم اتخاذها في القطاع"، حسب بلاغ النقابة العامة للإعلام.
Publié le:2017-01-06 21:55:52
Par:WBtunisie (Qatar ) Par Mobile
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